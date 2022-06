Bologna-Smg Latina 59-71 (14-13; 19-19; 15-16; 11-23)

Virtus Bologna: Maurizi 5, Gabriele 3, Baiocchi 11, Cavalli 2, Bonetti ne, Filippo, Berlati 5, Venturi, Accorsi 2, Farina 13, Gorgati 15, Ussia. Coach: Venturi. Assistenti: Caffagna e Cevolani.

Smg Latina: Ravaioli 21, Tarnacau 2, Antinori 2, Perez 34, Talano 4, Bottoni 2, Macaro 2, Pistilli ne, Colarullo, Zanier, De Domenico 4. Coach: Salzano. Assistente: Gallo.

Arbitri: Venezia e Ricci.

Fantastica Smg Latina. Complice l'ultimo periodo di gioco a dir poco esplosivo e con la coppia Perez-Ravaioli a fare di tutto e di più, la formazione "orange" del capoluogo supera 71-59 la Virtus Segafredo Bologna e sale sul podio come terza classificata alle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza. Un risultato eccezionale, frutto del lavoro portato avanti durante l'arco della stagione e concretizzatosi a dovere in Friuli Venezia Giulia, dallo staff tecnico con in testa Luigi Salzano e Roberto Gallo