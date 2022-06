Largo ai giovani al Palasport di Cisterna grazie all'iniziativa che lunedì 6 giugno metterà in scena la Top Volley Cisterna a partire dalle ore 16. L'Open Day sarà infatti l'occasione per giocare al palazzetto di via delle Province che durante l'anno è stato calcato dai campioni delle squadre italiane del campionato di Superlega Credem Banca. L'iniziativa è aperta ai ragazzi e le ragazze nati/e nel 2002 e successivi.

Verranno organizzati tanti campi all'interno della struttura, con allenatori e staff tecnico qualificati, assicurati divertimento e un omaggio griffato Top Volley Cisterna. Un'iniziativa creata per rafforzare ancor di più il legame tra la Top Volley e la città, tra i giovani che durante l'anno vivono il palazzetto di Cisterna per incitare i propri beniamini e tifare la squadra del cuore. Lunedì i ragazzi scenderanno dalle tribune per calcare il campo da gioco sotto la supervisione dei professionisti della Top Volley e della Marino Pallavolo che con il motto #insiemesiamopiùforti stanno costruendo un percorso condiviso che porterà tantissimi eventi. Manifestazione che avrà il patrocinio del Comune di Cisterna con il supporto della Croce Rossa. Importante anche il supporto della Conad di Cisterna di Latina