Il prestigioso premio, assegnato dalla F.I.V. al velista italiano che durante l'anno ha ottenuto i migliori risultati in campo internazionale, è stato conferito, per la quarta volta, al plurititolato equipaggio formato dal gialloverde Ruggero Tita e la prodiera Caterina Banti (CC Aniene), atleti della classe olimpica Nacra 17.

Ruggero Tita, atleta di punta delle Fiamme Gialle di Gaeta, si aggiudica per la quarta volta l'ambito titolo di "Velista dell'anno", nella stupenda cornice di Villa Miani, a conclusione della 28^ edizione dell'affermato concorso

