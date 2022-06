Nella regular season Alberto ha messo a referto una media di 11 punti, 4.2 rimbalzi e 1.7 assist a partita, che nelle 8 partite di playoff sono aumentati a 14.75 punti, 4.75 rimbalzi e 2 assist di media. Il giocatore, nativo di Loano, prima delle otto stagioni in serie B, che lo hanno visto protagonista, aveva già calcato da under i parquet della seconda serie nazionale, vestendo le maglie di Veroli, Siena e Ferrara.

Un passo alla volta e il nuovo volto della Benacquista Assicurazioni Latina Basket targata Franco Gramenzi, sta prendendo forma. E' notizia di ieri l'accordo biennale con Alberto Cacace. Guardia classe 1996 per 198 cm di altezza e 90 kg di peso, è reduce da una stagione disputata con la Luciana Mosconi Ancona nel Girone C del campionato di serie B, con cui ha preso parte ai play-off arrivando a gara 4 di semifinale e conquistando anche il titolo di "pistolero" di gara 1 di semifinale con 25 punti realizzati.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli