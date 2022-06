Se n'è andato senza dire nulla, in religioso silenzio, quasi a non voler disturbare chi per anni ha condiviso con lui una città che tanto amava, la grande passione per la pallacanestro, il Circolo Cittadino, la Lega Navale di San Felice Circeo e la comunità religiosa di San Marco.

Il mondo del basket, ma non soltanto quello, piange la scomparsa dell'avvocato Sergio Iucci, spentosi ieri mattina all'età di 82 anni (li aveva compiuti il 15 giugno scorso).

Partiamo dalla "palla a spicchi", la sua grande passione, divisa da sempre con i figli Massimo e Stefano. Diventa presidente nel 1976 e lascia la carica nella stagione 94/95. Parliamo di Cosmos e A.B. Latina. Il titolo nazionale Juniores con i vari Zanier, Pavan, Ravieli, Ripepi e Martufi, il fiore all'occhiello della sua presidenza nerazzurra.