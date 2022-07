Terzo colpo di mercato in vista della prossima Serie A2 per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Il club nerazzurro fa sul serio e si assicura le prestazioni di Yancarlos Rodriguez, forte playmaker classe 1994 della repubblica dominicana. Un giocatore di assoluto valore ed esperienza nonostante la giovane età, reduce da una stagione disputata con la Blu Basket Treviglio nel Girone Verde del Campionato di Serie A2 con cui ha preso parte ai playoff. Nella regular season Yancarlos ha totalizzato una media di 12.6 punti, 4.1 rimbalzi e 3.7 assist a partita. Il giocatore nativo di Las Matas de Farfán, un comune della Repubblica Dominicana, ma naturalizzato italiano nel corso della carriera ha vestito le maglia di Roseto e Forlì, oltre ad aver calcato i campi della massima serie con i colori di Cantù ed essersi ben distinto precedentemente con diverse compagini di Serie B.

A Latina Rodríguez ritrova Aka Fall, con cui ha condiviso gli anni delle giovanili alla Stella Azzurra, oltre a Sasà Parrillo e Alexander Cicchetti, con i quali ha vissuto l'esperienza della tappa del Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro nell'estate del 2018.

A Yancarlos, va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.

Un giocatore che non ha dubbi riguardo alla scelta fatta, nonostante le tante offerte arrivate: «Fin dal primo momento mi sono sentito fortemente voluto dalla società ed è stata una bellissima sensazione. Inoltre, far parte di un gruppo che si appresta a dare forma a un progetto ambizioso ed entusiasmante e sapere di poter dare continuità al percorso che si sta per intraprendere, è uno stimolo importante».

A Latina, tra i nuovi compagni di squadra, ci sono dei giocatori con cui hai già condiviso precedenti esperienze?

«Si, ed è una cosa che fa molto piacere. Ritroverò Aka Fall, con cui ho condiviso l'esperienza nel settore giovanile della Stella Azzurra e incontrerò di nuovo anche Sasà Parrillo con cui ho disputato la tappa del 3×3 con la Nazionale. Inoltre, conosco anche Alberto Cacace, che però ho incontrato solo come avversario fino a questo momento».

La A2 la conosce bene e sa quale ingredienti servono per fare bene: ««Sono convinto che il campionato di Serie A2 abbia raggiunto un livello abbastanza alto e che nelle ultime stagioni l'equilibrio sia stato un elemento caratterizzante del torneo. La differenza, si è visto, la fanno le squadre più "dure", quelle che affrontano con la massima intensità possibile le partite. Anche, e soprattutto, per le stagioni che verranno sarà fondamentale la fisicità, la capacità di essere pronti a reagire, l'essere determinati, e capaci di tenere testa a qualsiasi tipo di avversario mettendo in campo sempre tutta l'energia possibile».

Infine un messaggio ai tifosi nerazzurri: «Spero di poter vedere i tifosi di Latina numerosi al palazzetto fin dai primi appuntamenti della stagione e spero di riuscire a farmi voler bene. Da parte mia posso garantire che scenderò in campo sempre con il massimo impegno e con la voglia di dare il meglio».