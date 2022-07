La Benacquista Assicurazioni Latina Basket prosegue nella propria opera di rafforzamento. Il club nerazzurro ha trovato un accordo con l'atleta statunitense Josh Anderson. Guardia classe 1997 per 198 cm di altezza e 86 kg di peso, è alla sua prima esperienza tra i professionisti, e in assoluto alla sua prima stagione fuori dagli Stati Uniti. Josh si è laureato in studi interdisciplinari e, a causa della pandemia Covid-19, ha utilizzato il suo anno extra di idoneità per disputare il quinto anno da senior con la maglia dei Western Kentucky Hilltoppers. Il programma di basket Western Kentucky Hilltoppers è riconosciuto a livello nazionale uno dei programmi più vincenti nella storia della NCAA.