Nella giornata di ieri il Consiglio Federale della Fip ha approvato la composizione dei gironi proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è stata inserita nel girone "verde" con Fortitudo Agrigento, Pallacanestro Cantù, JBM Casale Monferrato, JuVi Cremona, Vanoli Basket Cremona, Urania Milano, UCC Piacenza, NPC Rieti, Stella Azzurra Basketball Academy Roma, Basket Torino, Pallacanestro Trapani e , Blu Basket Treviglio. La stessa Lega Nazionale Pallacanestro renderà nota formula, gironi e calendario della Supercoppa di serie A2 2022 con un comunicato che sarà emesso nella giornata di lunedì 18 luglio. La fase di qualificazione avrà inizio l'11 settembre, con la disputa dei quarti di finale il 21 settembre in gara unica. Il Trofeo sarà assegnato in occasione della Final Four del 24 e 25 settembre. La fase regolare del campionato, invece, prenderà il via il prossimo 2 ottobre per terminare domenica 26 marzo 2023. La seconda fase, cosidetta ad "orologio", prenderà il via, invece, domenica 2 aprile. I play off promozione inizieranno nel weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 e termineranno con l'eventuale gara-5 di finale, il 20 e 21 giugno 2023.