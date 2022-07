Sabaudia torna ad essere capitale del remo azzurro trovando modo e tempo per "coccolare" a dovere la squadra olimpica di canottaggio, reduce da un'ottima terza prova di Coppa del Mondo sul mitico Rotsee di Lucerna e pronta a preparare al meglio gli Europei assoluti in programma a Monaco di Baviera dall'11 al 14 agosto. Da lunedì sera, 17 luglio, dunque, la prima squadra, il cosiddetto Gruppo olimpico reduce, come detto, dalla Coppa del Mondo di Lucerna, si è ritrovato nella Città delle Dune agli ordini del Direttore Tecnico, Franco Cattaneo, per affrontare il collegiale preparatorio in vista dell'Europeo Assoluto multisport programmato in terra teutonica a ridosso di Ferragosto. A poco più di venti giorni dal via della competizione europea il dittì azzurro ha, infatti, convocato 48 atleti, tra uomini e donne, i quali rimarranno ad allenarsi, nello specchio d'acqua del lago di Paola all'ombra del Circeo, fino al prossimo 6 agosto, dopodiché raggiungeranno Monaco di Baviera per affrontare la prima gara alle 9 dell'11 agosto con finali previste sia sabato 13 che domenica 14 agosto.