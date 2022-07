Una città nel pallone. Oltre alla serie A femminile, il massimo campionato italiano di pallamano femminile, la Pallamano Pontinia giocherà anche in Europa visto che parteciperà alla EHF European Cup femminile: sarà la prima storica partecipazione per la formazione del presidente Mauro Bianchi che rappresenterà il territorio pontino anche oltre i confini nazionali.

«Il nostro progetto continua a regalarci emozioni forti perché siamo consapevoli di aver lavorato e di continuare a programmare il futuro partendo da basi solide e da idee che riteniamo molto valide - chiarisce il presidente Bianchi, affiancato da Piergiorgio Straniero nuovo direttore generale del Club - Entriamo di diritto nelle Coppe Europee dopo aver ottenuto risultati importanti nel campionato italiano: al secondo anno siamo arrivati alle semifinali scudetto e al terzo posto in Coppa Italia e lo abbiamo fatto grazie alla voglia di lottare delle nostre giocatrici, alla capacità del nostro staff ma anche e soprattutto grazie alla spinta del nostro territorio, del pubblico e di tutti gli sponsor che sostengono con grande piacere il nostro progetto. Rappresentare la nostra città e, di conseguenza anche l'intera provincia, in giro per l'Europa e per noi motivo di grande vanto e sono sicuro che saranno sempre di più quelli che continueranno ad avvicinarsi allo sport grazie a noi». Il debutto europeo della squadra di Pontinia avverrà contro le svizzere dell'LK Zug Handball, cinque volte vincitrici della Premium League tra il 2010 e il 2021 con una ventennale esperienza nelle competizioni europee: la prima volta nel 2002, passando anche per due partecipazioni in Champions League. Lo scorso anno lo Zug ha chiuso il campionato svizzero al terzo posto.