"A braccia aperte": il cuore di Latina si anima con lo sport, la cultura e la musica. Sabato 23 e domenica 24 luglio svariate proposte in piazza del Popolo con la manifestazione targata "Komunicando Group Italia". In un'estate povera di eventi in grado di animare il cuore di Latina, "Komunicando Group Italia" presieduto da Andrea Marchiella e Danila Esposito ha organizzato una manifestazione che trasformerà piazza del Popolo in una prestigiosa ribalta per grandi eventi sportivi, culturali e musicali. Sabato 23 e domenica 24 luglio andrà in scena infatti la prima edizione di "A braccia aperte", kermesse caratterizzata da un variegato programma di appuntamenti. Su un campo da gioco in sabbia andrà in scena la tappa pontina del "ICS Beach Volley Tour Lazio ", seguita da una spettacolare esibizione di Foot Volley che avrà per protagonisti tanti campioni di calcio ai massimi livelli capitanati dal testimonial Max Tonetto, ex terzino della Roma e da Cesar, ex giocatore della Lazio, che daranno vita ad una sorta di derby in compagnia di altri due esponenti di questa disciplina. Per lo stesso sport si disputerà un'avvincente partita tra Italia e Germania. La dimensione internazionale dell'evento sarà confermata il giorno dopo dalla sfida di pugilato tra Italia e Polonia, su un ring allestito dagli "specialisti" della Boxe Latina. Una due giorni di boxe che, però, avrà come appendice la serata di venerdì 22 luglio con le prime sfide a livello Schoolboys alla presenza del cittì azzurro, Patrizio Oliva. Ci sarà poi spazio per la Cultura e la Storia, con un incontro pubblico sulla storia di Latina, a cura del direttore di "Latina Oggi" Alessandro Panigutti, Daniele Vicario e dell'avvocato Cesare Bruni, studioso della materia, e con la presentazione di un libro scritto da Claudio Donatelli, preparatore atletico della Nazionale di Roberto Mancini. In entrambe le serate "A braccia aperte" culminerà con la musica d'autore, con i coinvolgenti concerti dei "Rock Sotto Assedio", cover band di Vasco Rossi, e dei "Binario 3", cover band di Ligabue.