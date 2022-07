Il prossimo 2 ottobre l'esordio a Milano contro l'Allianz e, subito dopo, due partite tra le mura amiche del palazzetto di via delle Province contro Gioiella Prisma Taranto e Pallavolo Padova.

Il nuovo calendario della Superlega Credem Banca diramato ieri a Bologna, ha regalato questo inizio di stagione alla Top Volley Cisterna: «Bisognerà partire subito forte – ha tenuto a precisare il tecnico Fabio Soli – Per carità, non è che negli anni passati abbiamo fatto diversamente, ma considerando le due partite in casa, dopo la trasferta di Milano, contro formazioni che al pari nostro lotteranno non per le posizioni di vertice, sarà opportuno trovare il modo per mettere più punti possibili in cascina, al di là del fatto che su ogni campo e contro tutte le squadre della Superlega, dovremo provare a giocare bene e a fare punti»