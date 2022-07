La prima volta di Giulio Zeppieri nel circuito maggiore è arrivata ieri in un caldissimo lunedì pomeriggio in terra croata. Ad Umago, al "Plava Laguna Croatia Open", appuntamento Atp 250. Dopo due turni di qualificazione superati entrambi in rimonta rispettivamente contro il francese Gilles Simon (4/6 6/3 7/5 lo score) e lo svedese Elias Ymer (4/6 6/1 6/4 il punteggio finale), ieri il tennista di Latina ha finalmente bagnato con una vittoria l'ingresso nel main draw di un torneo Atp, trovando modo e tempo per vincere un'altra partita in rimonta e, per di più, contro un tennista, l'argentino Pedro Cachin, che in questa stagione, a livello challenger, aveva vinto a Madrid, Praga e Todi e fatto finale a Verona e Marbella: 3/6 6/1 6/4 il punteggio maturato in un'ora e 54' di gioco che gli ha consentito di brindare al primo successo in un torneo del circuito maggiore.