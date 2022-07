Il mondo dello sport è pieno di storie che appassionano, figlie di verità da tramandare ai posteri. Storie come quella della famiglia Sartori, di Matteo e Jacopo, cugini che si vogliono un bene dell'anima e che in meno di ventiquattro ore hanno pensato bene, nello splendido scenario della "Schiranna" a Varese, di riscrivere la loro personale storia, quella di una famiglia vincente e di un canottaggio giovanile che in loro intravede molto più che un roseo futuro.

Matteo ha chiamato e Jacopo prontamente ha risposto: «Farò un tifo sfrenato per lui, vedrete andrà alla grande», ci aveva confidato il neo iridato Under 23 nella serata di sabato. Nella domenica mattina dedicata alle finali del campionato mondiale Under 19, il "cuginetto" Jacopo, figlio di Luca, ha bissato l'argento continentale conquistato, sempre sul quattro con e sempre a Varese il 21 maggio scorso, con un altro argento, ma questa volta mondiale.