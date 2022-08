Era nelle previsioni ma il successo della prima regata velica della Riviera di Cethegus, ha superato ogni aspettativa.

Tutto perfetto, start e tanta gente a seguire l'evento: 15 catamarani categoria Hobiecat 16 , un NACRA 17 catamarano e 6 Laser monoscafo, e un monoscafo modello 55, si sono sfidati con equipaggi misti e multipli in un clima di totale fair play , tre circoli velici finalmente insieme in una unica veleggiata aggregativa sotto l'insegna di Cethegus.

Già dalla mattina il campo di regata che si estendeva da Capo Portiere fino alla Stella Maris, a metà litorale di Latina, ha offerto un'atmosfera gioiosa di vele colorate e finalmente spiegate sulla Riviera di Cethegus.

A vincere l'equipaggio misto Tommy e Mercedes, che da Roma sono venuti a partecipare al Grand Prix New Life 2022, su Hobiecat 16. Un team di livello europeo impegnato a regatare in tutto il mondo. Primo tra i Laser monoscafo Giovanni della prestigiosa Lega Navale Italiana .

Una veleggiata di alto livello, il primo Grand Prix di Vela a Latina, che ha attirato l'attenzione di imprenditori del settore e tanti appassionati degli sport di mare.

Nel post gara grande soddisfazione degli atleti, molto soddisfatti della qualità dell'organizzazione e della cornice stupenda del campo di gara. Protagonisti di tutta la manifestazione i main sponsor BODEMA, che ha animato con le ultime Land Rover e Jaguar elettriche Piazzale Loffredo, l'Hotel Fogliano spre pronto a valorizzare iniziative a vantaggio della Riviera di Cethegus, e la BCCC, banca in espansione sul territorio e vicina ad iniziative di livello come questa regata di inizio agosto.

Piccola annotazioni l'anticipo opportuno della partenza prevista per le 14,00 ma effettuata alle 13,15 per anticipare il rafforzamento del vento e mettere in sicurezza la manifestazione. Organizzazione curata in mare dal Commodoro Mario Pastore.

Prossime tappe inizio e fine Settembre per una fine stagione col ....... Vento .