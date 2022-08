Il grande colpo dell'estate lo mette a segno la Benacquista Latina Basket che porta nel proprio roste l'atleta statunitense Mike Lewis.

Lewis, guardia classe 1998 per 188 cm di altezza e 84 kg di peso, è alla sua prima esperienza in Italia, ma reduce da due annate in Europa, in Ungheria con la maglia della Pescsi VSK-Veolia nel 2020/21 e in Polonia con la MKS Dabrowa Gornicza, nel 2021/22, che hanno messo in luce le sue peculiarità e capacità nel mondo dei professionisti. Nella massima serie polacca, in campionato ha disputato 30 partite, chiudendo con 16.4 punti, 2.5 rimbalzi e 2.9 assist di media. Ha preso parte anche alla Alpe Adria Cup e, nelle 7 sfide giocate, ha mantenuto i suoi standard.

Mike Oneal Lewis II (questo il suo nome per esteso) nativo di Houston in Texas, ha frequentato l'Università di Duquesne nella città di Pittsburgh in Pensilvenia e ha anche creato un suo brand di abbigliamento e accessori sportivi.