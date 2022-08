Medaglia di bronzo per il K2 di Samuele Burgo e Andrea Schera all'Europeo Multisport di Monaco di Baviera.

Sulla distanza dei 1000 metri, i due finanzieri si confermano leader della specialità dopo l'argento mondiale conquistato agli inizi di agosto in Canada.

Con una gara perfetta gli Azzurri sono saliti sul podio sfiorando l'impresa, sono stati capaci di arrivare a ridosso dei "mostri sacri" della Germania e della Spagna che hanno dovuto impegnarsi oltremodo per respingere l'attacco degli italiani.

Così Andrea Schera dopo la gara: "è stata una finale difficilissima dove il livello era più alto rispetto al mondiale. Noi siamo stati bravi a non farci sorprendere e abbiamo fatto la nostra gara che ci ha permesso di arrivare più vicini alla Germania rispetto al Mondiale canadese. Ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto durante tutto l'anno e in particolare le Fiamme Gialle che ci supportano giornalmente facendo la differenza.

Samuele Burgo: grazie alla famiglia delle Fiamme Gialle che ci ha sostenuto in tutto e per tutto. Questa medaglia è anche la loro. Una finale tiratissima che ci ha visto gareggiare alla pari contro "giganti" della specialità.