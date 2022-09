La Benacquista Assicurazioni Latina Basket parte alla grande in Supercoppa demolendo la resistenza di Chieti. Tutta un'altra squadra, quella nerazzurra, tra i primi due quarti e i restanti due, nei quali oltre a difendere alla grande, il quintetto di coach Gramenzi ha trovato nel gioco delle rotazioni (Durante e Moretti su tutti) quella linfa vitale per dare il definitivo scossone alla gara e portare a casa i primi due punti di questa stagione. Vincere, poi, aiuta a lavorare meglio, ma la sensazione palpabile è che quest'anno Gramenzi abbia a disposizione nove giocatori sui quali contare e dai quali trovare modo e tempo per cambiare volte alle partite un po' come è avvenuto ieri dopo l'intervallo lungo.

IL TABELLINO

Latina-Chieti 97-85 (23-26; 25-19; 21-19; 28-11)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 12, Cacace 7, Lewis II 14, Rodriguez 26, Cicchetti 6, Moretti 14, Parrillo 5, Donati ne, Fall 4, Anderson 9, Barnaba ne. Coach: Gramenzi.

Caffè Mokambo Chieti Basket: Vrankic 19, Mijatovic ne, Alibegovic 16, Mastellari 5, Reale 1, Bartoli 11, Jackson 9, Serpilli 12, Boev 1, Ancellotti 11. Coach: Rajola.

Arbitri: Noce di Latina, Barbieri e Silvestri di Roma.