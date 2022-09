Sabaudia città delle dune, ma ufficialmente, anche dei rimpianti e dei ricordi. Quelli legati al canottaggio, ad un lago di Paola diventato internazionale nel 2021 con la terza prova di Coppa del Mondo e ripiombato nell'anonimato con l'avvento della nuova amministrazione che, sciogliendo il Comitato "Sabaudia 2020", ha di fatto rinunciato ad organizzare nel prossimo anno il Mondiale Coastal Rowing e Beach Sprint e nel 2024 gli Europei Assoluti.

"World Rowing manifesta la propria delusione nell'annunciareè che i seguenti eventi di World Rowing ed European Rowing, che erano stati assegnati a Sabaudia e all'Italia, non si svolgeranno più a causa di recenti cambiamenti politici imprevisti. Parliamo dei campionati mondiali di canottaggio Coastal Rowing 2023 e finali di Beach Sprint e dei campionati europei di canottaggio 2024. Il nuovo sindaco – si precisa nella nota apparsa sul sito ufficiale di World Rowing, la Federazione inyternazionale del remo - di Sabaudia si rifiuta di rispettare gli obblighi contrattuali previsti nei contratti validamente stipulati nel 2019 e nel 2020 e ha deciso unilateralmente di sciogliere il Comitato Organizzatore preposto all'organizzazione di tali eventi. La World Rowing sta attualmente valutando tutti le possibili azioni legali contro gli organizzatori di questi eventi. Le suddette manifestazioni internazionali dovranno, di conseguenza, svolgersi in altre sedi. World Rowing ha invitato le varie Federazioni a fornire le proprie manifestazioni di interesse per ospitare gli eventi di cui sopra entro il 30 settembre 2022".