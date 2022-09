Si spegne all'overtime il sogno della Benacquista Assicurazioni Latina Basket di battere San Severo sul proprio campo e di accedere al turno successivo di questa Supercoppa. Ora i nerazzurri sono aggrappati alla gara in trasferta sul campo del Nardò, sperando in un'impresa di Chieti contro San Severo. A fare la differenza, nel cuore del supplementare la stoppata su Lewis II e la palla successivamente persa da Rodriguez. Una doccia fredda per i nerazzurri, carichi di falli e incapaci di reagire a questo stato di cose.

IL TABELLINO

San Severo-Latina 77-71 (21-19; 17-17; 10-15; 18-15; 11-5 dts)

Allianz Pazienza San Severo: Wilson 19, Cepic 12, Lupusor, Sabatino 4, Ly-Lee Keller 3, Fabi 4, Bogliardi 4, Daniel 10, Petrusevski, Arnaldo 6.Coach: Pilot.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 5, Cacace 3, Lewis II 23, Rodriguez 25, Cicchetti 1, Moretti 8, Parrillo 2, Donati ne, Fall, Anderson 4, Barnaba ne. Coach: Gramenzi.