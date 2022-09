Da domenica 2 a sabato 8 ottobre il III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di stanza a Sabaudia alla caserma "Spiridigliozzi" ospiterà, presso le proprie strutture, una classe di secondo superiore dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga" di Chiavenna (SO) selezionata nell'ambito del progetto "Sport e Legalità – La Scuola in Cattedra", promosso dal Sottosegretariato Sport e Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia, dall'Ufficio Scolastico Regionale e dai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle della Guardia di Finanza.

L'iniziativa, alla seconda edizione dopo che nel 2019 ha riscosso enorme successo tra tutti i partecipanti, che coinvolge diversi Istituti scolastici del territorio lombardo e prevede l'organizzazione di Campus a Sabaudia, Predazzo (TN) e Castelporziano (RM), sede dei vari Nuclei sportivi delle Fiamme Gialle, ha come fine quello di esaltare la funzione socio-educativa dello sport, aiutando ragazze e ragazzi a vincere paure e timori, accompagnandoli lungo il loro percorso di crescita.

Da domenica 2 ottobre i 15 studenti e i 2 professori accompagnatori provenienti dalla Valchiavenna, saranno coinvolti in numerose attività che li condurranno alla scoperta del canottaggio e della canoa gialloverde e gli permetteranno di esplorare le bellezze presenti sul territorio pontino come i Giardini di Ninfa, il Castello Caetani di Sermoneta e il Museo Storico a Piana delle Orme.

Una giornata sarà dedicata all'attività d'Istituto della Guardia di Finanza tra Gaeta e Formia. In mattinata saranno ospiti della Scuola Nautica di Gaeta dove potranno salire a bordo di imbarcazioni utilizzate per il pattugliamento delle acque marine e visiteranno il Museo Storico Navale del Corpo, nel pomeriggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia, assisteranno alla dimostrazione delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia.