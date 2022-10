Il giovedì più atteso di questo mese di ottobre. Da vivere insieme alla sua famiglia, alla moglie Sara e alle figlie, Lavinia e Lara. Tutto intorno alle 14, al molo Ichnusa di Cagliari. Il nostro Romano Battisti, argento olimpico nel doppio alle Olimpiadi di Londra 2012 e vincitore nel 2021 ad Aukland in Nuova Zelanda della "Prada Cup" prima di dare filo da torcere ai "kiwi" nella finale di Americ's Cup nel golfo di Hauraki, ha vissuto insieme a tutti i suoi colleghi il varo del prototipo di Luna Rossa Prada Pirelli, un rivoluzionario progetto su cui fare ricerca e sviluppo in vista del nuovo Ac75.



Miuccia Prada, madrina del varo, ha rotto la tradizionale bottiglia sulla prua dell'imbarcazione battezzandola Luna Rossa. Al suo fianco, Patrizio Bertelli (Presidente del team Luna Rossa Prada Pirelli), Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli), Max Sirena (Team Director e Skipper) e Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia).

Il prototipo Luna Rossa è stato ideato, disegnato e costruito presso la base di Luna Rossa Prada Pirelli nel rispetto delle norme imposte dal Protocollo della 37^ America's Cup. Si tratta di un progetto altamente innovativo e complesso sotto il profilo ingegneristico e tecnologico, che adotta soluzioni sperimentali in ogni settore e materiali di ultima generazione.

Costruito in composito di carbonio, la sua realizzazione ha richiesto quasi 10 mesi e oltre 30.000 ore di lavoro da parte di più di 25 persone e 40 membri del team design. Per la costruzione dello scafo e dei componenti in composito sono stati impiegati 5.000 mq di fibra di carbonio applicati su differenti materiali che compongono l'anima strutturale.

La barca monta un albero alare. Le vele, similari a quelle utilizzate sull'AC75, adottano tecnologia North Sails. Il bompresso sarà di dimensioni ridotte e non sarà più utilizzato per il Code 0 (non più richiesto nella prossima edizione di Coppa), ma come supporto agli apparati tecnici di bordo.

Il varo è stato anche l'occasione per presentare il nuovo team Luna Rossa Prada Pirelli che, rispetto alla scorsa edizione, si è allargato, includendo tanti nuovi talenti, anche giovanissimi, che sono andati a rafforzare i diversi dipartimenti, in particolare il design team e il sailing team. Nel team, anche il nostro Romano Battisti.

Le sessioni di allenamento in mare inizieranno nei prossimi giorni e prevedono una rotazione dell'equipaggio affinché tutti prendano confidenza con questa nuova imbarcazione. «Ho assistito a molti vari, ma vedere una barca toccare l'acqua per la prima volta è sempre emozionante - ha tenuto a precisare Patrizio Bertelli, presidente del Team Luna Rossa Prada Pirelli - Desidero complimentarmi con tutto il team per avere progettato e realizzato interamente nella nostra base di Cagliari, uno scafo altamente complesso e originale, sotto ogni punto di vista. Sono certo che questo prototipo sarà di grande aiuto nello sviluppo del nuovo AC75 con il quale affronteremo questa nuova edizione dell'America's Cup».