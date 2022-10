La Benacquista Assicurazioni Latina Basket lotta alla pari con Treviglio ma alla fine deve cedere ai bergamaschi al termine di una partita interpretata molto bene dai nerazzurri di coach Gramenzi, ancora una volta con le rotazioni limitate vista la presenza in panchina, solo per fa numero e, dunque, inutilizzabile, di Durante.

Peccato davvero, perché il quintetto del capoluogo è stato in partita sino alla fine, soprattutto nell'ultimo periodo di gioco dove con la "bomba" di Cacace e il successivo canestro di Alipiev, la Benacquista aveva messo la testa avanti a poco più di due minuti dalla fine del match.

Treviglio - Latina 72- 68 (15-13; 20-20; 19-16; 18-19)

Treviglio Gruppo Mascio

Lombardi 10, Clark 4, Bruttini 4, Corona ne, Cerella, Marini 21, Sacchetti 6, Abati ne, Giuri 17, Maspero 6, Marcius 4, Resmini ne. Coach: Carrea.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Barnaba ne, Cicchetti 7, Lewis II 5, Parrillo 6, Alipiev 9, Cacace 13, Rodriguez 17, Fall 3, Moretti 8, Durante ne.Coach: Gramenzi.

Arbitri: Wassermann, Nuara, Tallon