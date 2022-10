IL TABELLINO Roma-Slavia Praga 1-0 Roma (3-5-2): Ceasar; Linart, Wenninger, Linari: Bartoli, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Haug (24'st Glionna), Giacinti ( 3 9'st Lazaro). A disp.: Lind, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Serturini, Ciccotti, Ferrara, Bergersen, Kollmats. All.: Spugna. Slavia Praga (4-2-3-1): Lukasova; Vesela, Necidova, Bartovicova, Kyrova; Surnovska, Krejcirikova; Divisova (46'st Keene), Szewieckova (34'st Tenkratova), Cerna (23'st Ruzickova); Kozarova (23'st Nekesa). A disp.: Sladka, Fuchsova, Abrahamsson, Goret kiova.All.: Pitak. A r b i t ro : Tsiareshka (Bielorussia) Assistenti: Danchenko e Fedchanka (Bielorussia). Quarto uomo: Buiko (Bielorussia). Rete: 17 'st Haavi, Note: ammonite: Cerna, Surmovska, Haug, Lazaro.

Il Francioni "battezza" la Roma Women regalandole la prima storica vittoria nei girone di Champions League. La notte di piazzale "Serratore" è tutta giallorossa grazie all'acuto della Haavi capace di confezionare a regola d'arte nella ripresa il gol vittoria per la squadra allenata da Alessandro Spugna. Un successo meritato, conquistato con caparbietà e sano agonismo da Giugliano e compagne, decisamente più tecniche rispetto alla squadra della Repubblica Ceca, dura a morire ma assai sterile al momento di concludere.

