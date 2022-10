Viste le irrevocabili dimissioni dell'ormai ex patron Antonio Pezone, l'Amministratore Unico Marco Capparella, insieme al Socio della Proprietà Paolo Arcivieri, hanno deciso di prendere in mano la situazione della prima squadra in attesa della definitiva cessione del Club. L'Aprilia è dunque lieta di annunciare di aver trovato l'accordo, per la stagione 2022/2023 di Serie D, con l'esperto tecnico Marco Mariotti che dirigerà mercoledì pomeriggio il suo primo allenamento in vista della gara interna contro la Paganese, prevista domenica 30 ottobre alle ore 14.30 al Quinto Ricci. L'allenatore classe 1961, reduce dall'esperienza in Toscana con l'Arezzo in D, ha allenato negli ultimi anni Carbonia, Torres, Monterosi, Albalonga e Nuorese oltre ad essere stato allenatore in seconda di Lecce, Spezia, Ascoli, Grosseto ed Arezzo dal 2007 al 2013.