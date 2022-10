Quarta sconfitta in campionato, terza consecutiva, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che ieri sera, sul parquet della Moncada Energy Agrigento, ha retto bene l'urto sino al termine del terzo quarto, prima di crollare strada facendo nel finale di ultimo periodo. Ancora una volta, dunque, la formazione nerazzurra, così com'era accaduto a Treviglio e in casa contro Cremona, ha dato l'impressione di poter fare match pari e di giocarsela sino in fondo e, invece, al momento del dunque il quintetto di coach Gramenzi non è riuscito a reggere l'urto, nonostante i quattro uomini alla fine in doppia cifra.

IL TABELLINO

Agrigento-Latina 72-61 (23-20; 12-7; 8-20; 29-14)

Moncada Energy Agrigento: Marfo 19, Ambrosin 13, Grande 21, Costi 2, Chiarastella, Bellavia, Peterson, Mayer, Francis 11, Fernandez ne, Negri 6. Coach: Cagnardi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Barnaba ne, Cicchetti 4, Lewis II 11, Parrillo 1, Alipiev 2, Rodriguez 10, Fall 13, Cacace 10, Moretti 8, Durante 1. Coach: Gramenzi.

Arbitri: Salustri, Miniati, Roiaz