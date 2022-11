Latina87Torino77

(25-16; 23-17; 29-24; 10-20)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Durante 4, Lewis II 23, Donati ne, Parrillo 9, Cicchetti 10, Viglianisi 5, Fall 14, Rodriguez 12, Moretti 2, Alipiev 8. Coach: Gramenzi.

Reale Mutua Torino

Mayfield 15, Fea, Schina 11, Jackson ne, Avino 12, Guariglia 22, De Vico ne, Ikangi 4, Pepe 13. Coach: Ciani.

Arbitri Tirozzi (Bologna), Longobucco (Ciampino, Roma), Praticò (Reggio Calabria).

Basket, A2 maschile





La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si ritrova in quella che poteva essere una notte difficile per lei. La vittoria sulla Reale Mutua Torino, squadra in emergenza ma pur sempre di livello assoluto, restituisce il sorriso al quintetto di Gramenzi, capace di costruire il successo nei primi tre periodi di gioco, prima di rischiare il patrimonio con un finale di partita sin troppo distratto. Quattro giocatori in doppia cifra e i 23 punti messi a referto da Lewis II, hanno finito per fare la differenza: 87-77 il finale nonostante lo 0-10 di parziale che aveva regalato un briciolo di speranza ai piemontesi.