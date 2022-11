Bella da vedere e concreta sia in attacco che in difesa. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket "sbanca" con pieno merito Piacenza e centra la prima vittoria, seconda peraltro consecutiva, lontano dalle mura amiche del PalaBianchini. Un successo costruito con certosina pazienza, limitando e di molte le "bocche" di fuoco della formazione di Salieri e trovando modo e tempo per mettere in vetrina, soprattutto dopo l'intervallo, un Alipiev ed un Lewis II in stato di grazia. Bravo il primo a mettere in mostra la propria "manina calda", sontuoso il secondo quando si è trattato, unitamente a Fall, di fare a sportellate in difesa.

I quattro giocatori (Rodriguez, Fall, Alipiev e Lewis II) la dicono lunga sulla partita giocata da una squadra alla quale la sosta forzata (turno di riposo e partita successiva giocata di mercoledì, ndr) ha inevitabilmene giovato.



IL TABELLINO

Piacenza-Latina 76-87 (22-25; 15-15; 17-15; 22-32)

Assigeco Piacenza: Gajic 4, Franceschi ne, Varaschin ne, Miaschi 4, Joksimovic ne, Pascolo 13, Querci, Skeens 16, Mcgusty 14, Soviero ne, Sabatini 10, Cesana 15. Coach: Salieri.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Lewis II 19, Donati ne, Parrillo 3, Cicchetti 4, Viglianisi 5, Fall 11, Rodriguez 19, Moretti 8, Alipiev 18. Coach: Gramenzi.

Arbitri: Maschio, Perocco, Spessot