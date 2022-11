Bisogna saper soffrire per ottenere qualcosa di importante e questo la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sta dimostrando di saperlo fare, riuscendo a vincere partite importanti come quella di ieri a Rieti. Ancora una volta, com'era accaduto domenica scorsa a Piacenza, a fare la differenza, soprattutto nei momenti topici del match, è stato Lewis II, che al di là dei 20 punti e del 7/7 dalla "linea della carità", ha dato prova del suo valore, caricandosi nel finale la squadra sulle spalle e conducedola di fatto alla terza vittoria consecutiva, la seconda lontano dal PalaBianchini. IL TABELLINO Rieti-Latina 64-66 (18-17; 15-19; 13-12; 18-18) Kienergia Rieti: Tortu 2, Jhon ne, Del Testa 5, Feliciangeli ne, Maglietti 3, Nonkovic 2, Zugno 9, Geist 15, Tucker 19, Timperi 4, Marchiaro, Bonacini 5. Coach: Ceccarelli. Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 6, Lewis II 20, Donati ne, Parrillo 3, Cicchetti 3, Viglianisi 3, Fall 7, Rodriguez 8, Moretti 6, Alipiev 10. Coach: Gramenzi. Arbitri: Capurro, Ferretti, Mottola

