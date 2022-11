Sconfitta ma con onore. Cade Cisterna al cospetto di Perugia, ma esce dal campo a testa alta e tra gli applausi del pubblico. In un palazzetto da record, gremito in ogni ordine di posto (2886 spettatori), gli umbri sbancano il Palasport di Cisterna dopo due ore di gioco e tanta, tanta fatica.

Il tabellino

Top Volley-Perugia 1-3 (15-25; 25-18; 20-25; 22-25)

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Martinez ne, Catania (L), Kaliberda 9, Sedlacek 12, Zanni, Mattei ne, Dirlic 15, Rossi 9, Staforini (L), Baranowicz 5, Bayram 1, Gutierrez 1. All.: Soli

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 3, Herrera ne, Rychlicki 21, Leon 23, Piccinelli (L) ne, Solè 9, Russo 2, Colaci (L), Resende 2, Seminiuk, Plotnytskyi 17, Ropret, Cardenas ne, Mengozzi ne. All: Anastasi.

Arbitri: Alessandro Rossi e Dominga Lot

Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 8, ric.prf 18%, att. 46%, muri 8. Sir Safety Susa Perugia: ace 9, err.batt. 21, ric.prf 27%, att. 57%, muri 8. Spettatori 2886.