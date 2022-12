Dopo il successo del primo open day, domani domenica 4 dicembre torna l'appuntamento con le due ruote dedicato ai giovani di età compresa tra i 5 e i 15 anni che vogliono iniziare a praticare ciclismo. L'iniziativa è curata dalla neonata società sportiva Futura Team 23 nata dall'esperienza del Team Nardecchia Montini che ha collezionato numerosi successi già in campo amatoriale. Grazie all'impegno di Cristian Nardecchia, Giovanni Rinicella, Stefano Montini e Leonardo Tiritera, è nata infatti una nuova società sportiva per supportare il ciclismo giovanile nel territorio pontino sin dalle prime categorie e costituire un punto di riferimento in ambito regionale.

Il progetto sportivo è animato dai nobili principi del ciclismo, una disciplina efficace per allontanare i ragazzi dai pericoli della strada e al tempo stesso aiutarli a vincere la pigrizia di una vita troppo incentrata sui social e la realtà virtuale, senza però intaccare lo studio. Aspetti come lo spirito di sacrificio, la resistenza alla fatica, il clima di squadra e il divertimento sono il mix giusto per forgiare gli uomini e le donne di domani.

Quindi con l'obiettivo di raccogliere nuove adesioni e consentire a un numero sempre maggiore di giovani di cimentarsi nella pratica del ciclismo, è previsto un open day presso il Cross Appia di via Migliara 45 numero 6 dotato di spazi sia all'aperto che al chiuso che ospiteranno gimkane e gare con premi per tutti. Bambini e adolescenti potranno provare i percorsi con la propria bici, ma gli organizzatori hanno previsto due ruote e caschi anche per chi non ne ha. Porte aperte quindi domattina a partire dalle ore 9 con possibilità di prenotare il pranzo.