Alla fine hanno potuto correre in piena sicurezza quasi 400 atleti, considerando anche le svariate decine di partecipanti alla non competitiva di circa 8 chilometri.

Nella notte tra sabato e domenica, infatti, le abbondanti precipitazioni avevano compromesso alcuni tratti del percorso di 21 km e 97 metri, tanto da costringere gli organizzatori a modificare alcuni passaggi per evitare aree allagate o poco praticabili.

L'evento targato Uisp, organizzato in collaborazione con il Comune di Sabaudia e con il supporto della Protezione Civile Comunale e della Protezione Anps di Terracina, si è svolto anzi in una bella parentesi di sole, quasi impensabile poche ore prima.

