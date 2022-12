La Top Volley Cisterna chiude il girone di andata all'ottavo posto della classifica di Superlega Credem Banca ed entra nel tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. I pontini trovano sulla propria strada la Sir Safety Susa Perugia. Una qualificazione che conferma il bel momento di forma da parte dei giocatori allenati da Fabio Soli, che hanno messo in campo una bella pallavolo, riuscendo a giocare alla pari con tutti gli avversari incontrati nel girone di andata. Una posizione di classifica con all'attivo 15 punti in 11 partite giocate.

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna): "Credo che questa qualificazione ai quarti di Coppa Italia sia per la squadra motivo di grande orgoglio e unitamente a questo credo sancisca il fatto che in questo girone di andata abbiamo ottenuto, grazie a buone performance, risultati anche oltre quelle che erano le nostre aspettative iniziali. Ora per noi è importante non perdere il contatto con la realtà e continuare a lavorare una partita alla volta, cercando di andare a raccogliere il più possibile, domenica dopo domenica, partita dopo partita. Ci andiamo a giocare questo quarto di Coppa Italia contro la squadra più forte del mondo, con grande serenità e a viso aperto. Credo che il gruppo e la squadra si meritino questa occasione e questo palcoscenico appunto contro quella che è senza dubbio la squadra più forte del mondo".