Nei campionati Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne, in Australia, il pontino doc Matteo Ciampi per l'occasione di portare a casa una medaglia che era alla portata nei 400 metri stile libero. Dopo aver fatto registrare il secondo tempo in semifinale, Matteo non ha saputo esprimersi sui suoi livelli in una gara dominata dall'Americano Smith. Ciampi ha chiuso in ultima posizione, con un tempo di un secondo e due decimi inferiori a quello registrato nelle batterie.

"Ho fatto una brutta gara oggi. Non mi sentivo un granché ma non pensavo di peggiorare così tanto".

Ora occhi puntati sulla staffetta e sui 200.