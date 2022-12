Una brutta Benacquista chiude il girone di andata con una sconfitta non certo preventivabile contro il fanalino di coda del girone "Verde" di questa serie A2. La Stella Azzurra, però, ha meritato il successo, costruito soprattutto nel terzo periodo di gioco, dove i capitolini hanno trovato modo e tempo per passeggiare, o quasi, su una squadra rimasta negli spogliatoi: 88-95 il finale.

