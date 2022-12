Trovare una spiegazione plausibile ai cali di tensione accusati nel primo quarto a Trapani (la squadra non è proprio entrata in campo) e nel terzo in casa contro la Stella Azzurra, chiudere l'anno solare con una bella vittoria e di conseguenza tornare a muovere la classifica all'inizio del girone di ritorno del girone "Verde" del campionato di A2 maschile di basket.

Motivi per voltare pagina dopo le ultime due battute d'arresto, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ne ha davvero tanti. Questa sera, con palla a due alle 20.30, i nerazzurri ospiteranno tra le mura amiche del PalaBianchini la Novipiù Monferrato Basket.

La vigilia di questo confronto è stata affidata alle parole del coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi: «Torniamo a giocare dopo pochi giorni e dovremo essere pronti a reagire dopo una prestazione negativa. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere sempre più tifosi alle nostre partite e questo può avvenire solo lottando sempre e con buone prestazioni. Obiettivo, quindi, è reagire e dare il massimo contro qualsiasi avversario. Abbiamo chiuso il girone di andata con una sconfitta, dobbiamo essere bravi nel girone di ritorno a recuperare i punti che abbiamo lasciato per strada, iniziando dalla sfida contro la Novipiù».

Gramenzi, come tutto l'ambiente nerazzurro, ha mal digerito la sconfitta contro la Stella Azzurra, arrivata tra l'altro al termine di una settimana carica (anche troppo a nostro avviso) di tensione e di una partita giocata davvero male dal quintetto nerazzurro.

Lo stesso Parrillo si è voluto soffermare, alla vigilia di questo confronto, su un girone di andata fatto di pochi alti e molti bassi.

«Sicuramente il girone di andata poteva andare meglio, anche se guardando la classifica il bilancio non è così negativo - ha spiegato il giocatore della Benacquista - Ci rendiamo conto di aver perso dei punti importanti che avrebbero dato alla classifica tutt'altro aspetto, questo deve servirci da lezione, perché abbiamo sprecato troppo. Ora siamo carichi per affrontare il girone di ritorno con altra determinazione».

Il fatto che si giochi a pochi giorni dalla sfida contro la Stella Azzurra, motivo in più per non lasciarsi andare a "processi", ma restare concentrati sull'impegno con i piemontesi, sulla carta tutt'altro che semplice.

«Sono contento che si giochi già giovedì - ha concluso Parrillo - perché abbiamo l'opportunità di rifarci dopo la brutta sconfitta in casa. Quando si giocano due partite ravvicinate non è mai semplice, perché bisogna recuperare energie fisiche e mentali, e Monferrato è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà nel girone di andata. È anche vero che era la prima partita, la squadra era quasi totalmente nuova, però adesso per l'importanza che ha questa sfida, non possiamo assolutamente fare passi falsi. È fondamentale affrontare questa gara con la giusta determinazione e concentrazione, perché nel nostro campionato questo genere di partite sono fondamentali».