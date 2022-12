Una vittoria di cuore, costruita gettando il triangolino rosso oltre l'ostacolo. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude l'anno solare con un successo sofferto ma sicuramente meritato contro l'ostica Novipiù Monferrato. Costruito nella seconda metà dell'ultimo periodo, quando i piemontesi, a 6' e 06" dalla fine, erano andata avanti di otto: 68-76. E qui che la Benacquista ha costruito la sua vittoria, trovando in Lewis II e Cicchetti gli uomini chiave per mettere definitivamente la freccia e conquistare successo e due punti: 93-86 il finale. L'unica nota stonata, l'infortunio muscolare a Fall. Un problema al quadricipite femorale destro che potrebbe tenerlo lontano dal parquet per un po' di tempo.

IL TABELLINO

Latina-Monferrato 93-86 (26-16; 21-26; 15-21; 31-23)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 8, Lewis II 21, Viglianisi 4, Donati ne, Parrillo 6, Cicchetti 20, Fall 6, Rodriguez 14, Moretti 4, Alipiev 10. Coach: Gramenzi.

Novipiù Monferrato Basket: Castellino ne, Ellis 8, Carver 12, Mele ne, Valentini L. 3, Formenti 5, Redivo 24, Martinoni 4, Ghirlanda 7, Poom ne, Leggio 23. Coach: Valentini A.

Arbitri: Cappello di Porti Empedocle (Agrigento), Marzulli di Pisa, Cassina di Desio (Milano).