Perugia è di un'altra categoria. Lo dicono i numeri e soprattutto la qualità di una squadra che anche ieri sera, al cospetto di una buona Cisterna, soprattutto nel terzo set, ha saputo mettere in mostra la pallavolo più bella del mondo. Devastante al servizio, ancora di più al muro, cinica e spietata nei break topici del match. Ciliegina sulla torta, la maestria dei singoli, vedi Leon e soprattutto Giannelli, capace quest'ultimo di arginare con due giocate di alta scuola, il ritorno della Top Volley, arrivata a giocarsi alla pari il set finale. E' finita 3-0 per gli umbri. E' finita come doveva finire, perché la Sir Safety Susa Perugia ha dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, di essere di un altro pianeta pallavolistico.

IL TABELLINO

Perugia-Cisterna 3-0 (25-18; 25-18; 25-23)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 6, Herrera ne, Rychlicki 10, Leon 11, Piccinelli (L) ne, Solè ne, Russo 8, Colaci (L), Resende 7, Semeniuk 7, Plotnytskyi, Ropret ne, Cardenas, Mengozzi. All.: Anastasi.

Top Volley Cisterna: Zingel 9, Martinez, Catania (L), Kaliberda 6, Sedlacek 2, Zanni ne, Mattei, Dirlic 9, Rossi 4, Staforini, Baranowicz 2, Lostritto (L) ne, Bayram 5, Gutierrez 1. All.: Soli.

Arbitri: Andrea Pozzato e Dominga Lot

Note: Sir Safety Susa Perugia: ace 6, err.batt. 12, ric.prf 36%, att. 52%, muri 8. Top Volley Cisterna: ace 4, err.batt. 18, ric. prf 15%, att. 37%, muri 7.