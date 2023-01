Un altro pezzo di storia del nostro calcio se n'è andato. La scomparsa di Gianluca Vialli lascia un vuoto incolmabile nel mondo del football nostrano, ma in tutti gli sportivi. Ha lottato a lungo, da quando nel 2017 scoprì di avere questo brutto male al quale non è riuscito a fare gol. Vialli era un fuoriclasse dentro e fuori dal campo. Lo ricorda bene anche la nostra Terra.

Nel febbraio del 2016, insieme a Lorenzo Amoruso, il "Gianluca nazionale" fece capolino dalle parti di Sezze Scalo per dare il via alla serie "Squadre da incubo", il reality che andò in onda su Mtv-Canale 8. Grande protagonista il "Profeta", Francesco Consoli, presidente, mister e tuttofare del club rossoblu che quell'anno stava cercando il grande salto in Prima Categoria.