Presentata nell'aula consiliare del Comune di Gaeta la quinta edizione dello Swimming Paradise, una due giorni di nuoto di fondo che vita come teatro, nel weekend dell'8 e 9 luglio il Golfo di Gaeta e le bellezze di uno scenario unico.

Il sindaco Leccese ha voluto ricordare l'importanza di questo manifestazione per l'estate gaetana, ricordando come il tutto sia un vanto per la città e per tutto il territorio. Un pensiero condiviso all'unisono con Cosmo Mitrano e Gigi Ridolfi, pronti ad elogiare l'opera sei tre organizzatori: Roberto De Gennaro, Domenico Capozio e Salvatore Sciolto