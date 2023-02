La Maratona Maga Circe è alle porte. Il via ufficiale domani, dove più di 1800 atleti saranno pronti a contendersi il titolo dell'evento nazionale targato Fidal tra Sabaudia e San Felice Circeo. Alle 17.30 a Sabaudia, si terrà la conferenza stampa ufficiale con la presentazione del percorso alla presenza di autorità, esponenti del mondo dello sport e direttori di gara: teatro, il "Palazzo Mazzoni". L'evento potrà essere seguito anche in diretta facebook sulla pagina ufficiale della gara.

La Maratona Maga Circe è un prodotto della Asd In Corsa Libera e si svolgerà sotto l'egida Fidal, con il patrocinio dei Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e di Opes e promossa da Città Sport e Cultura. La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL tappa Bronze ed offrirà un tracciato da sogno nelle rinomate località turistiche pontine. Una terza edizione che si libera dalle restrizioni e dagli impedimenti che hanno caratterizzato gli anni passati e che è pronta a far sognare atleti che giungeranno da tutta Italia e anche dall'estero.

«Tanta partecipazione e voglia di fare bene – commenta il presidente della Asd In Corsa Libera Davide Fioriello – La Maratona Maga Circe è in dirittura di arrivo. Dopo un grande sforzo organizzativo siamo pronti a ridare spettacolo nelle nostre amate località di Sabaudia e San Felice Circeo. Le aspettative attese dietro questo evento sono molte ed è per questo che ci avvaliamo di un team di esperti composto dai direttori di gara, Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, che ringrazio per il lavoro che hanno svolto e che svolgeranno, insieme a tutte le società che si stanno mettendo a disposizione. I numeri ci danno soddisfazione – prosegue Fioriello - 1800 iscritti in una terza edizione, avendo aumentato i partecipanti rispetto all'edizione pre-Covid in un momento storico dove ancora tutte le gare stanno riscontrando difficoltà a confermare i numeri delle precedenti edizioni. Questo è sicuramente un ottimo risultato. La gara ha grandissime potenzialità e sono sicuro che continueremo a crescere di anno in anno. Grazie alla Fidal ed ai comuni di Sabaudia e San Felice Circeo che ci affiancano nella realizzazione di un evento così prestigioso per tutto il territorio».

Tre le distanze competitive: 13 km, 28 km e naturalmente la 42,195 km omologata Fidal. Tutti gli atleti da Sabaudia, saranno accompagnati al punto di partenza dagli autobus messi a disposizione dall'organizzazione. Si partirà alle 9.30 dal borghetto di San Felice Circeo in Piazza Vittorio Veneto, proseguendo lungo la costa marittima affiancando il mare, le dune, Torre Paola, fino ad arrivare alla Piazza del Comune di Sabaudia. Non mancherà lo spettacolo grazie al gruppo Sbandieratori Ducato Caetani Sermoneta che accompagneranno l'avvio e l'arrivo della corsa. Gli atleti durante il tragitto saranno poi accompagnati a suon di musica in diversi tratti, grazie alla presenza delle auto del Team Cris Hi-Fi. «Nel 2020 – ricorda Felice Capponi, assessore allo Sport del Comune di San Felice Circeo – la Maratona Maga Circe è stata l'ultima corsa disputata in Italia prima del lockdown. Un anno dopo, la crescita dei contagi da Covid ha bloccato lo sport in tutta la nazione, impedendo lo svolgimento della manifestazione; nel 2022, un'organizzazione impeccabile a prova di contagio ha riportato la maratona nel nostro territorio. Domenica potremo correre in libertà, senza restrizioni e preoccupazioni. Vedremo la maratona al massimo delle sue potenzialità».