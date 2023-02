La domenica pomeriggio allo stadio Olimpico di Danilo Fischetti, aprilianio doc, è duranta 68'. Contro una Francia campione uscente del 6 Nations, il pilone di sinistra nato nell'Aprilia Rugby, ha fatto il suo, dimostrando di poter reggere l'urto al cospetto di una squadra di altissimo valore.

L'Italia del rugby e il nostro Danilo Fischetti sono stati accolti dal solito pubblico delle grandi occasioni, pronto in una splendida giornata di sole a sventolare il tricolore in ogni settore dello stadio. Il boato, poi, al momento dell'annuncio nel "15" iniziale di Fischetti, ha scatenato il popolo apriliano presente in tribuna. Come a dire, ci siamo anche noi al fianco del nostro Danilo.

Emozioni vere nel catino capitolino, con l'Italia sconfitta in maniera più che onorevole (24-29) e con i transalpini pronti a vedere i fantasmi di quella "Coppa Garibaldi" vinta al Flaminio. Ieri l'Italia del rugby e il nostro Danilo Fischetti hanno fatto sino in fondo il proprio dovere, eccome se lo hanno fatto, facendo venire i brividi ad una nazionale fortissima.

Quando, poi, all'ottavo minuto del secondo tempo ha provato con forza il nostro Fischetti, e c'era riuscito, ad andare via alla prima linea transalpina, in molti in tribuna hanno urlato: "Vai Danilo". Lui, il nostro pilone di sinistra "Made in Aprilia", al 26esimo Caps, come il giorno del suo compleanno in gennaio, ha dimostrato che la maturità acquisita in terra britannica con i London Irish, lo sta trasformando in un pilone di tutto rispetto.

IL TABELLINO

Italia-Francia 24-29

Italia: 15 Capuozzo; 14 Bruno, 13 Brex, 12 Morisi, 11 Menoncello; 10 Allan, 9 Varney; 8 L. Cannone, 7 Lamaro, 6 Negri; 5 Ruzza, 4 N. Cannone; 3 Ferrari, 2 Nicotera, 1 Fischetti.

A disposizione: 16 Bigi, 17 Zani, 18 Ceccarelli, 19 Iachizzi, 20 Pettinelli, 21 Zuliani, 22 Fusco, 23 Padovani. Allenatore: Kieran Crowley.

Francia: 15 Ramos, 14 Penaud, 13, Fickou, 12 Moefana, 11 Dumortier, 10 Ntamack, 9 Dupont, 8 Alldritt, 7 Ollivon, 6 Jelonch, 5 Willemse, 4 Flament, 3 Atonio, 2 Marchand, 1 Baille.

A disposizione: 16 Barlot, 17 Wardi, 18 Falatea, 19 Taofifenua, 20 Lavault, 21 Macalou, 22 Le Garrec, 23 Jalibert. Allenatore: Fabien Galthiè.

Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra)

Assistant Referees: Nic Berry (RA), Jordan Way (RA)

TMO: Ben Whitehouse (WRU)

Punti: 5' meta Flament, tr. Ramos (F), 14' calcio Allan (I), 19' meta Ramos (F), 22' calcio Allan (I), 27' meta Dumortier, tr. Ramos (F), 33' meta Capuozzo (I), 40' calcio Allan (I), 47' calcio Ramos (F), 51' meta tecnica (I), 61' calcio Allan (I), 67' meta Jalibert.