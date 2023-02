Dopo il Santiago Bernabeu anche il Camp Nou sulla strada di Maurizio Mariani, 40enne della sezione Aia di Aprilia. Sarà lui a dirigere la partitissima di Europa League in programma a Barcellona tra i blaugrana e il Manchester United giovedì alle ore 18.45. Il fischietto pontino tornerà grande protagonista del calcio europeo dopo aver diretto già tre partite di Champions League, tra cui uno spettacolare Real Madrid - Lipsia. Mariani si conferma così nel gotha del calcio continentale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli