Sono le 16 e 45 di una domenica da ricordare a lungo quando Giulio Zeppieri mette le mani sul suo secondo torneo Challenger. Il tutto a 180 giorni dal primo trionfo a Barletta contro il connazionale Cobolli. La settimana perfetta in terra francese a Charlebourg del tennista di Latina si è conclusa ieri con la vittoria in finale contro il giocatore di casa e proveniente dalle qualificazioni, Titouan Droguet: 7/5 7/6 il punteggio finale maturato in un'ora e ventisette minuti. Successo che questa mattina gli consentirà di ritoccare, e di molto, il proprio best ranking con una classifica che parlerà di una 127esima posizione vicino alla Top 100 che, come lo stesso Zeppieri ci aveva dichiarato alla vigilia di questo appuntamento a Charlebourg, è un obiettivo da centrare il prima possibile. Da oggi, infatti, potrà concentrarsi sul Challenger casalingo di Rovigo dove con una wild card, quantomai meritata, è entrato in tabellone accreditato della terza testa di serie.