Perugia - Cisterna 3-0 Sir Safety Susa Perugia Giannelli 4, Herrera 2, Rychlicki 8, Leon 6, Piccinelli (L), Solè (ne), Russo 2, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 1, Plotnytskyi 19, Ropret 1, Cardenas (ne), Mengozzi 5. All.: Anastasi. Top Volley Cisterna Zingel 1, Martinez, Catania (L), Kaliberda 1, Sedlacek, Zanni 1, Mattei 1, Dirlic 14, Rossi 3, Staforini (L), Baranowicz (ne), Bayram 8, Gutierrez 12. All.: Soli. Parziali : 25-23; 25-18; 25-22 Note : Sir Safety Susa Perugia: ace 6, err.batt. 17, ric.prf. 38%, att. 64%, muri 10. Top Volley Cisterna: ace 7, err.batt. 16, ric.prf. 21%, att. 46%, muri 5.

Cisterna prova a tenere testa alla capolista Perugia ma contro i ragazzi di Anastasi quest'anno c'è davvero poco da fare. La Top Volley esce sconfitta dal PalaBarton con un sonoro 3 a 0, merito della forza dei perugini più che per demerito del sestetto di Soli, ieri tra l'altro orfano di capitan Baranowicz. Un'assenza che all'inizio Zingel e soci hanno saputo ben metabolizzare, visto il perfetto equilibrio per tutto il primo set.

