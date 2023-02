"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Della serie, quando separarsi sembra impossibile, ma poi ti accorgi che la realtà è un'altra. Quella, per esempio, di Domenico Montrone, che ieri mattina ha saluto dopo 17 anni il III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia per far ritorno a Bari, dove inizierà a scrivere una nuova pagina della sua vita che lo vedrà impegnato nell'attività d'Istituto della Guardia di Finanza. Un momento toccante per Mimmo e per chi, vedi il suo ex compagno di barca, Matteo Lodo, ha condiviso con lui momenti importanti, come quel bronzo olimpico conquistato con il quattro senza alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ieri mattina, dopo la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana di alcuni militari in servizio presso il III e il IV Nucleo Atleti, tra questi anche Matteo Sartori, il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Antonio Marco Appella, ha salutato il campione barese.