Serie A2 Benacquista Latina Basket, niente da fare in casa della capolista Cantù Nerazzurri incerottati ma orgogliosi. Non basta il cuore per contrastare la superiorità della corazzata lombarda di Meo Sacchetti

Niente da fare per una Benacquista Latina Basket incerottata ma orgogliosa, che esce sconfitta in casa del colosso Acqua San Bernardo Cantù, tornata capolista del girone Verde dopo l'agile vittoria nel posticipo serale della 23esima giornata. Per i nerazzurri di coach Gramenzi la terza sconfitta consecutiva (cinque nelle ultime sei partite) che gli costa l'ottavo posto (il Trapani vince con Torino e vola a +2) e che vede ora a rischio anche la nona piazza, con Cremona tornata a -2. Insomma, un periodo complicato, reso ancora più difficile dalla sfortuna che ha messo fuori causa anche questa sera sia Parrillo che Lewis che ha subito la rottura dello scafoide. Acqua San Bernardo Cantù - Benacquista Latina Basket 90 - 62

Acqua San Bernardo Cantù: Borsani 0, Nikolic 15, Rogic 13, Da Ros 0, Baldi Rossi 22, Berdini 0, Severini 13, Hunt 4, Bucarelli 12, Stefanelli 11. Coach: Sacchetti

Benacquista Latina Basket: Durante 12, Cicchetti 10, Rodriguez 10, Moretti 11, Donati 2, Cacace 7, Collazo 0, Fall 7, Alipiev 3, Viglianisi 0.

Coach: Gramenzi Parziali: 20-18/ 34-18/19-11/17-15 Statistiche : R: 38 -40; 2Pt: 19/32 - 20/45; 3Pt: 14/34 - 5/21; TL: 10/14 - 7/13; FF: 17-16; FS: 15-17; PP: 14-18; ST: 4-2





