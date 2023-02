Si fa più folta la squadra del Coni di Latina della presidentessa Alessia Gasbarroni. E' lei stessa da annunciare e presentare i nuovi fiduciari Coni per la provincia di Latina, pronti ora a far decollare lo sport sul territorio pontino.

Ecco le nuove nomine: Daniele Zemella, commercialista specializzato in ambito sportivo, che coprirà la parte nord della provincia; Massimo Zichi, presidente onorario Panathlon Latina ed Enzo Di Capua, presidente ANSMES Latina, per la zona centro; Ornella Di Criscio e Giuseppe Russo per il sud, entrambi volti noti e stimati dell'associazionismo sportivo nel sud pontino.

Soddisfatta la delegata provinciale del Coni Lazio, Alessia Gasbarroni: «Il territorio è importante ed essere presenti è fondamentale. Questa nuova squadra potrà coadiuvare me, il coordinatore tecnico Marcello Zanda ed il referente dell'impiantistica Massimo Cerasoli di raccordo con il tecnico regionale per l'impiantistica sportiva del Coni Lazio Franco Vollaro, nel lavoro che quotidianamente pratichiamo su una provincia che, per ampiezza e densità demografica, è la maggiore del Lazio dopo Roma. Abbiamo cercato di scegliere importanti figure di riferimento nel mondo sportivo, ampliando il più possibile la provenienza dai vari ambiti. Massimo Zichi ed Enzo Di Capua sono entrambi figure di spicco delle associazioni benemerite Coni sul territorio, provengono quindi dal mondo "istituzionale", senza contare gli innumerevoli meriti personali di una vita passata nello sport. Ornella Di Criscio e Giuseppe Russo provengono invece "dal campo", appartengono infatti al mondo dell'associazionismo sportivo, entrambi in attività e pertanto in grado di comprenderne perfettamente le necessità. Infine Daniele Zemella è un commercialista specializzato in ambito sportivo che potrà dare quel supporto fiscale-giuridico-amministrativo di cui le associazioni abbisognano in questi tempi di riforme e cambiamenti».