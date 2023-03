Con Lewis infortunato e che ha ormai finito la stagione (rottura dello scafoide per il playmaker qatariota) e con una classifica che fa suonare l'allarme playout, la Benacquista Latina Basket decide di fare sul serio ingaggiando l'americano Andy Cleaves II. Il californiano guardia classe 1996 per 188 cm di altezza e 82 kg di peso è un vero e proprio colpo di mercato per il club nerazzurro che ha approfittato immediatamente dell'opportunità scaturita dal ritiro di Ferrara dallo stesso campionato di Serie A2 (Girone Rosso) annunciato ieri. Cleaves è infatti il miglior marcatore del raggruppamento fino a questo momento della stagione, con valutazioni ottime: 9.3 punti di media, oltre a 4.6 rimbalzi e 2.9 assist a partita. Andy è in prima posizione nella classifica dei punti totali del Girone Rosso (445 su 23 gre giocate) e della valutazione (470). Rinforzo fondamentale per il rush finale in cui il Latina dovrà guadagnarsi la salvezza, innanzitutto a partire dalla partita di domani sera (sabato) in casa di Cremona che segue al decimo posto a -2 punti.

Nato a Riverside (California), dopo aver giocato in NCAA nei Warriors Stanislaus State University, Cleaves II nella stagione scorsa ha vestito i colori di Horsens in Danimarca, dove ha realizzato 18.6 punti di media a partita, 4.7 rimbalzi e 2.2 assist e un high di 32 punti.