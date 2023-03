Sfida al Palasport di viale delle Province per la Top Volley Cisterna che troverà sulla sua strada la Gas Sales Bluenergy Piacenza fresca vincitrice della Coppa Italia 2022/2023. Un match per i pontini determinante per l'ingresso ai playoff per i quali serve un vero e proprio miracolo (servono due vittorie e che Milano non faccia neanche un punto). Capitan Michele Baranowicz e il libero Damiano Catania contro il proprio passato, sabato 4 marzo, alle ore 18, la Top Volley Cisterna gioca in diretta su volleyballworld.tv, per l'anticipo della decima giornata di ritorno della Superlega Credem Banca. La Top Volley Cisterna è attualmente nona in classifica con 23 punti, mentre gli avversari sono sesti con 31 punti.

Ad anticipare i temi del match è Damiano Catania, libero della Top Volley Cisterna: "Piacenza è in un ottimo momento e noi ci stiamo preparando al meglio a questa sfida. Avendo appena vinto la Coppa Italia avranno il morale alle stelle e saranno in super fiducia delle loro potenzialità. Noi proveremo a metterli in difficoltà nell'ultima partita di campionato che giocheremo in casa e davanti al nostro pubblico proveremo a dargli filo da torcere".